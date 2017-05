Aangereden man Roermond rende kruispunt op

Op de Wilhelminasingel in Roermond is woensdagmiddag een man zwaargewond geraakt toen hij die weg over wilde steken. Hij werd op het kruispunt met de N280 aangereden door een kleine vrachtauto met open laadbak.

Een traumahelikopter kwam ter plekke om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Uit het eerste onderzoek van de politie naar de toedracht van het ongeval blijkt dat het slachtoffer het kruispunt op is gerend. Hij was mogelijk samen met iemand anders op de vlucht na een incident in het nabij gelegen winkelcentrum. De politie is bezig om dat te achterhalen en onderzoekt waarom de mannen precies de weg op renden. De tweede persoon is niet meer aangetroffen.

In eerste instantie werd in de omgeving van het ongeval iemand aangehouden maar die bleek er niks mee te maken te hebben. Hij is aan het begin van de avond in vrijheid gesteld. Meer informatie over het letsel van het slachtoffer is niet bekend. Ook zijn leeftijd en woonplaats zijn nog niet vast gesteld.