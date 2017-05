Man na onwelwording en valpartij met fiets overleden

Onwelwording

Terwijl de ambulance aanrijdend was kwam er steeds meer informatie over de toedracht van het slachtoffer binnen. Hierop is besloten een tweede ambulance, de OVD-G, de brandweer en een traumahelikopter te alarmeren. Een man was tijdens het fietsen onwel geworden en ten val gekomen.

Overleden

Omstanders schoten te hulp en constateerden dat er geen hartslag meer was. Hierop zijn de direct begonnen met reanimeren in afwachting van de hulpdiensten. Ondanks de massale inzet van de hulpdiensten is de man overleden.