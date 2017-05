Verdachte (41) aangehouden in PI voor betrokkenheid dodelijk schietincident Breda

De politie heeft woensdagochtend in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Grave een 41-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het schietincident op de Lunetstraat in Breda waarbij vrijdagavond 6 januari jl. de 60-jarige Peter van der Linde om het leven kwam. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Eerste aanhouding

Vrijdag 17 maart 2017 werd in verband hiermee al een 43-jarige man uit Sprundel als verdachte aangehouden. Hij zit nog in voorlopige hechtenis. Het rechercheteam kwam beide mannen door intensief onderzoek op het spoor.

De politie kreeg vrijdag 6 januari 2016 om 23.22 uur een melding van een buurtbewoner die in de omgeving Dijkplein / Lunetstraat schoten had gehoord. Agenten die als eerste ter plaatse waren, zagen op het fietspad, net voorbij een bushalte, een zwaar gewonde man liggen.

Reanimatie

De dienders begonnen direct met reanimeren. Dit werd overgenomen door ambulanceverpleegkundigen. Een trauma arts stelde vast dat het slachtoffer was overleden. Er werd daarna een plaats delict ingericht en gestart met een uitgebreid buurt- en sporenonderzoek. Er werd onmiddellijk een Team Grootschalige Opsporing opgeroepen bestaande uit 15 rechercheurs.

Opsporing Verzocht

Op dinsdag 10 januari 2017 werd in het programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan het dodelijk schietincident. Getuigen en andere mensen met informatie over het slachtoffer en het mogelijke motief van de daders werden opgeroepen te reageren. De uitzending leverde 15 tips op onder meer over de contacten van het slachtoffer en over de auto’s die de nacht volgend op de schietpartij uitbrandden in Essen en Bavel.

Onderzoek

Tijdens het rechercheonderzoek kwam de 41-jarige man die in Etten-Leur verbleef als verdachte in beeld. Vanmorgen werd met toestemming van de officier van justitie deze verdachte in de Penitentiaire Inrichting in Grave aangehouden. De man zat daar in voorlopige hechtenis vanwege een ander strafrechtelijk onderzoek. Zijn woning is vandaag onder leiding de rechter-commissaris doorzocht.