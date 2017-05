Dijkhoff biedt excuses aan na vervroegde vrijlating Pool

Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, heeft aan de familie van het meisje dat in 2013 samen met haar opa en oma werd doodgereden door een Poolse bestuurder excuses aangeboden omdat zij niet op de hoogte waren gesteld over de vervroegde vrijlating van de dader.

Volgens verschillende media heeft Dijkhoff gezegd dat dit wel had gemoeten. In de Tweede Kamer benadrukte de staatssecretaris dat hij het niet eens was met het besluit om de Pool eerder vrij te laten om zijn zwangere vriendin te bezoeken.

De zaak kreeg landelijke bekendheid omdat de vader van het meisje tijdens de rechtszaak een stoel naar de rechter gooide toen die de Pool tot een taakstraf van 120 veroordeelde. In hoger beroep werd de dader veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden.