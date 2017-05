Motorrijder omgekomen bij aanrijding in Kolham

Op de Rijksweg West in Kolham is dinsdagmiddag een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een aanrijding.

De motorrijder is door nog onbekende oorzaak in botsing gekomen met een bestelbus. Een traumahelikopter is ter plaatse om het slachtoffer hulp te verlenen.

Door het ongeval ondervindt het verkeer op de Rijksweg West hinder.