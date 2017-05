Twee gewonden bij auto tegen boom

Op de Hunebedstraat in het Drentse Borger is maandagmiddag een auto tegen een boom gereden. Volgens de politie zijn twee personen gewond geraakt.

De twee personen zaten in de auto bekneld en werden door de hulpdiensten bevrijd. Ze zijn met onbekende verwondingen en onder begeleiding van Mobiel Medische Team artsen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De Hunebedstraat is afgesloten voor verkeer.