Onderzoek naar slim gebruik van rijdende accu’s

Omdat het groeiend aantal elektrische auto's steeds meer van het elektriciteitsnet vergt gaan onderzoekers van het Erasmus Centre for Future Energy een pilot onderzoeken rond het slim opladen van elektrische auto’s. Dit heeft de Erasmus Universiteit bekendgemaakt.

Energietransitie

Rotterdam wil elektrisch rijden faciliteren omdat het schoon, stil en zuinig is. Maar al die elektrische auto’s vragen veel van het elektriciteitsnetwerk. Het is zaak om in de nabije toekomst het elektriciteitsnet te kunnen ontlasten en tegelijkertijd maximaal te kunnen profiteren van zelfopgewekte, duurzame energie. Op die manier kan elektrisch rijden ook een onderdeel worden van de energietransitie.

Het is voor Rotterdam belangrijk dat ondanks de groeiende energievraag door bijvoorbeeld elektrisch rijden het net stabiel en betrouwbaar blijft. ‘Smart Charging’ draagt daaraan bij: het slim opladen van elektrische auto’s, waarbij grote accu’s worden gebruikt als tijdelijke opslag van duurzame stroom. Dit lijkt de oplossing voor een flexibele vraag en aanbod van duurzame energie.

Veranderingen

Smart Charging vereist veranderingen die de gehele keten van elektrisch vervoer beïnvloeden: van energieproducent naar de netbeheerder, naar de laadpaal en via het laadabonnement naar de eindgebruiker. In 2025 zijn er naar verwachting al 1 miljoen ‘accu’s’ op wielen beschikbaar in ons land.

Een consortium van gemeente Rotterdam, zeventien omliggende gemeenten, Living Lab Smart Charging, energiebedrijf ENGIE, netbeheerder Stedin en het Erasmus Centre for Future Energy van Rotterdam School of Management (RSM) gaat nu onderzoeken hoe Smart Charging het beste aangepakt kan worden.

Hoogspanningsnet balanceren

Het gaat bijvoorbeeld om de vraag hoe het op- en afschakelen van auto’s zou kunnen zorgen voor meer flexibiliteit in het hoogspanningsnet, zonder dat de (elektrische) autorijder daar last van heeft. Energiebedrijf ENGIE is trekker van een pilot om het hoogspanningsnet op een innovatieve, nieuwe manier te balanceren, waarbij ook getest wordt met laadpalen.

Verder wordt bij de aanleg van een nieuwe woonwijk in Rotterdam direct rekening gehouden met lokaal opgewekte én lokale opslag van energie van woningen in combinatie met het opladen van elektrische auto’s van de bewoners.

De onderzoekers van Erasmus Centre for Future Energy kijken naar de wisselwerking tussen accu, de oplaadpaal en het totale energienetwerk. Mensen kunnen meedoen aan het onderzoek.