Voor ruim 213.000 scholieren zijn de eindexamens begonnen

Vandaag moeten als eerste de leerlingen van de haveo en het vwo eraan geloven. De havisten krijgen het examen scheikunde en de vwo'ers moeten examen Nederlands doen. De vmbo'ers beginnen pas morgen met het examen transport en logistiek.

Belangrijke rol ouders

In de bibliotheken is he goed te merken dat eindexamens begonnen zijn. Die zitten vol met scholieren die zich voorbreiden op de examens. Scholieren studeren graag in de bibliotheek omdat ze zich daar beter kunnen focussen. Thuis is er te veel afleiding. Volgens schoolpsycholoog Mirella van Minderhout is er bij de examens ook een belangrijke rol voor de ouders weggelegd. Zij moeten er volgens haar voor zorgen dat kinderen met zelfvertrouwen aan hun eindexamen beginnen. In het NOS Radio 1 journaal zegt ze: 'Want dat heeft het meeste effect op leerprestaties.' op de vraag hoe ouders dat dan moeten doen zegt ze: 'Spreek uit dat je denkt dat het kind het voor elkaar gaat krijgen. Want als ze zelf denken dat ze het varkentje wel gaan wassen, dan is de kans veel groter dat het lukt.'

Ook examens na 24 mei

In totaal moeten ruim 213.000 leerlingen eindexamen doen. 112.601 examenkandidaten zitten op het vmbo, 60.000 op de havo en 40.000 op het vwo. Delandlijke schrijftelijke examens duren tot en met woensdag 24 mei. Sommige examens vallen buiten deze twee weken, zoals digitale en praktijkexamens voor vmbo-leerlingen en de beeldende vakken voor vwo'ers. Vaak zijn het langer lopende projecten die de afgelopen maanden al zijn begonnen en kunnen doorlopen tot in juni.

LAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is helemaal klaar voor de examens. Dagelijks zitten ze met acht man op kantoor om de klachten te behandelen. Vorig jaar kreeg LAKS ruim 200.000 klachten over de examens, een recordaantal.