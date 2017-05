Politie ontruimt gekraakte villa in Tilburg, 9 aanhoudingen verricht

Volgens Omroep Brabant hadden de krakers de boel gebarricadeerd en hadden sommigen zich vastgeketend aan beton. Een aantal zouden in een verhoogde stellage hebben gezeten met brandslangen.

De woede van de bewoners van de villa is vooral gericht op de gemeente Tilburg. Er zou sinds 2006 een antikraakcontract zijn. Nu wil de gemeente het pand slopen.

De gemeente Tilburg laat aan de regionale omroep weten weinig begrip te hebben dat de krakers hun hakken in het zand gooien. ‘Het pand moet gesloopt worden. Dat heeft de rechter al mei vorig jaar beslist. Dat weet de bewoner ook al geruime tijd’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Negen aanhoudingen

De politie liet rond 17.00 uur weten dat een aantal van de aanwezigen gehoor hadden gegeven aan de vordering om het terrein van de villa te verlaten. Even voor 20.00 uur had de Mobiele Eenheid de in totaal 9 personen aangehouden die zich nog in de villa bevonden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau. 'De villa zal vanavond en vannacht worden beveiligd tegen ongewenste personen', zo laat de politie dinsdagavond weten.