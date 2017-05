Automobiliste komt om het leven bij eenzijdig verkeersongeval

In de nacht van maandag op dinsdag trof de politie een personenauto aan in een sloot van een weiland bij de A37. De bestuurster van de auto was overleden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de automobiliste in de richting van Hoogeveen reed en door onbekende oorzaak van de A37 was gereden. De auto kwam in een sloot tot stilstand. Hoe dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden wordt onderzocht.