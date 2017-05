Aantal mensen dat geslachtsregistratie wijzigt flink toegenomen

Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) blijkt dat in 2015 770 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden. In de periode 2007-2014 waren het er gemiddeld tachtig per jaar. Door de invoering van de transgenderwet kan iedereen 'die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan vermeld in de geboorteaktes' zijn of haar geslacht officieel wijzigen. Daar worden geen medische eisen meer aan gesteld zoals bijvoorbeeld een operatie en ook de de rechter hoeft er niet meer aan te pas te komen. Wel is er een verklaring van een deskundige nodig en moet men langs het bevolkingsregister. Dit schrijft onder meer de NOS dinsdag.

Lisette Kuyper van het SCP in het NOS Radio 1 Journaal: 'De meeste geslachtsveranderingen zijn dus administratief. Deels gaat het om mensen die wel al een medische transitie achter de rug hebben, maar het gaat ook om mensen die eerst het juridische deel op orde willen hebben, voordat zij het medische traject ingaan.' Maar Kuyper geeft aan dat er ook mensen zijn die alleen op papier hun geslacht aanpassen: 'Zij gaan het medische traject helemaal niet in, maar ze willen wel graag worden gezien als het andere geslacht.'