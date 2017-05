Meer migranten steken met gammele boten de Middellandse Zee over

Steeds meer migranten proberen met gammele boten de Middellandse Zee over te steken van Libië naar Italië. In de eerste vier maanden van 2017 kwamen er ruim 9.200 migranten méér aan dan tijdens diezelfde maanden in 2016, blijkt uit cijfers van het UNHCR.

Maar liefst 1 op de 35 mensen overleefde dit jaar de oversteek niet. Rode Kruis-ambassadeur Eric Corton vraagt aandacht voor deze aanhoudende crisis. Vandaag reist hij naar Italië waar hij spreekt met mensen die deze gevaarlijke reis net achter de rug hebben.

Corton zal onder andere een opvangcentrum in de regio van Turijn bezoeken. “Als ambassadeur van het Rode Kruis heb ik in het verleden opvangcentra van binnen gezien. In Tsjaad, Darfur, Kenia en Oeganda bijvoorbeeld. Plekken op de wereld waar we met onze perceptie van de wereldlijke realiteit dit soort ellende en narigheid wel verwachten. Maar dit zijn kampen op Europees grondgebied. In het land van pasta, Vespa en catenaccio”, zegt Corton. ,,Ik ga naar Italië om te zien, te horen en te voelen wie de mensen zijn die zijn gevlucht. Waar ze vandaan komen. Wat hun dromen zijn of waren voordat ze de gevaarlijke reis ondernomen. Voordat ze hun leven ter plekke opgaven. Voordat ze bestempeld werden tot vluchteling of migrant.”

Hulp

In 2017 zijn tot nu toe 43.000 mensen aangekomen in Italië. Het Rode Kruis in Italië staat paraat om deze mensen te helpen. Hulpverleners delen bij aankomst in de haven en bij opvangcentra kleding, voedsel en water uit. Ook zorgt het Rode Kruis voor medische- en psychische hulp, opvang en hulp bij integratie in Italië. Daarnaast helpt de hulporganisatie migranten die hun familieleden uit het oog zijn verloren met contactherstel.

Eric Corton zal het noorden van Italië bezoeken. Ook reist hij naar Sicilië, waar hulpverleners van het Rode Kruis klaar staan om vluchtelingen op te vangen in de havens.