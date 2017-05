Bijna 3 op de 4 studenten betaalt teveel huur

Amsterdam en Utrecht

In zeventien van de achttien onderzochte steden betalen studenten significant te veel huur. Uitschieters zijn Amsterdam en Utrecht, waar studenten zo’n honderd euro per maand te veel betalen.

Huisjesmelkers

Schrijnend is dat de situatie van de student nauwelijks is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. De LSVb roept de politiek daarom op om op te treden tegen huisjesmelkers. Ook zal de studentenvakbond tussen 8 en 17 mei een tour maken langs 8 studentensteden in Nederland om studenten te informeren over hun huurrechten.

'Studeren onbetaalbaar'

Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: 'Jaar op jaar zien we dat studenten veel te veel huur betalen, waardoor studeren onbetaalbaar dreigt te worden. Het is daarom de hoogste tijd dat de overheid ingrijpt én dat studenten goed geïnformeerd worden over hun rechten.'

Situatie student is nauwelijks verbeterd

In 2015 betaalde 74% van de respondenten te veel huur, in 2016 gaat het om 73%. Dat de situatie niet verbetert, is verontrustend. De hoogte van de huur wordt bepaald aan de hand van het zogeheten puntensysteem, dat wettelijk is vastgelegd.

600,- euro per jaar teveel

Toch is de student jaarlijks gemiddeld meer dan 600,- euro kwijt aan te veel betaalde huur. Dat betekent dat verhuurders het puntensysteem massaal omzeilen. Bij particuliere verhuurders wordt er het vaakst en het meest te veel betaald, maar ook woningcorporaties houden zich niet altijd netjes aan de regels.

Opvallende stijging

Bij het vorige onderzoek kwam Wageningen zeer goed uit de check met een gemiddelde afwijking van maar €0,15. Dit jaar daarentegen is de afwijking een stuk groter met €40. Niet alleen vindt er dus nauwelijks een verbetering plaats, in sommige steden verergert de situatie zelfs.

Amsterdam komt wederom uit de bus als duurste en meest oneerlijke stad om een kamer te huren. Maar liefst 80% van de respondenten betaalde te veel huur en gemiddeld ging dat om €115 per maand. Dit is meer dan het dubbele van het landelijke gemiddelde.

Oproep voor actief beleid

Om studenten beter te informeren over hun rechten en de politiek op te roepen iets aan het probleem te doen, organiseert de LSVb van 8 tot en met 17 mei een tour langs acht studentensteden. Het is namelijk van het grootste belang dat er eindelijk actief beleid tegen huisjesmelkers vanuit de regering komt.

Op dit moment komt het nog volledig op de huurder aan om iets tegen te hoge huren te doen. Daarbij worden studenten vaak geïntimideerd door de verhuurders. Berkhout: 'Verhuurders houden zich niet aan de regels en studenten moeten het zelf maar uitzoeken. Dat is een volstrekt oneerlijke situatie waar gemeenten en de landelijke politiek onmiddellijk iets aan moeten doen.'