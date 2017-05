Poging plofkraak pinautomaat in Lisse

Getuigen zagen twee onbekenden aan het pinautomaat rommelen en vertrouwden het niet. Toen de twee op een scooter wegreden, belden zij onmiddellijk de politie. Agenten zetten de omgeving rond het pinautomaat ter onderzoek af.

Toen agenten in de omgeving uitkeken naar de twee en de scooter, zagen zij vanuit de Tulpstraat een scooter met een man aan komen rijden. Toen de bestuurder de agenten zag, sprong hij van de scooter en rende hij weg in de richting van de Grachtweg. In de omgeving troffen agenten de verdachten niet meer aan. De scooter bleek eerder deze week gestolen te zijn in Lisse. Agenten namen de scooter in beslag. Onduidelijk is of deze scooter iets met de poging plofkraak te maken heeft.

Uit onderzoek aan het pinautomaat bleek het te gaan om voorbereidingshandelingen voor een plofkraak. De recherche onderzoekt de poging plofkraak.