'Gevonden dode vrouw in Veluwemeer blijkt ex bekende crimineel´

Ex van bekende crimineel

Vrijdag maakte de politie bekend dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. De Telegraaf meldt zaterdag dat het gaat om de 43-jarige Esther Paul uit Almere,. Zij zou recent verdacht zijn geweest in twee grote henneponderzoeken en is de ex van een bekende crimineel.

Nog geen bevestiging politie

De politie wil de identiteit van de vrouw niet bevestigen, maar de Telegraaf schrijft dat meerdere bronnen uit kringen rond het slachtoffer aan de krant hebben bevestigd dat het om Esther Paul gaat. Er is een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) op de moord gezet dat nog druk bezig is met het onderzoek.

Het lichaam van de vrouw werd door een voorbijganger op der Harderdijk in Biddinghuizen ontdekt.