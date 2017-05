Fietsendief valt meisje lastig

Hij zou de fiets waarop hij reed kort daarvoor bij het stadion hebben gestolen. De ‘fietsendief’ werd in de gaten gehouden door een man die politie belde omdat hij diens dochter zou hebben lastig gevallen.

De politie kreeg vrijdagavond een melding van een man die vertelde dat zijn dochter net was lastiggevallen. Een man had haar geprobeerd vast te pakken en te kussen. De politie reed in haar auto achter de fietsende man aan op de Tilburgseweg in Goirle. De melder hield contact met de politie. Agenten hebben de fietser op de Berkdijksestraat een stopteken gegeven. De melder kwam even later naar de dienders toe. Hij vertelde dat hij ook gezien had dat de man bij het Willem II stadion zijn fiets had achtergelaten en daar een ander exemplaar had gestolen. Hierop is de verdachte, een ‘goede’ bekende van de politie, aangehouden ter zake diefstal en ingesloten in het cellencomplex.