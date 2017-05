Politie houdt Groninger aan na knal

In een woning in de straat Voor het voormalig kleine Poortje in Groningen is een gevaarlijke stof aangetroffen.

Een politieagent hoorde een knal in de omgeving van de Oude Roodehaansterweg. Hierop heeft de agent samen met meerdere collega’s een onderzoek ingesteld. Hierbij werd de 38-jarige man aangetroffen een aangehouden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zal in de loop van de dag nader gehoord gaan worden.

Onderzoek woning

Naar aanleiding van de aanhouding is er in de woning van de verdachte gekeken. In zijn woning aan de Voor ’t Voormalig klein Poortje troffen de agenten meerdere stoffen aan. Het was voor hen niet duidelijk om wat voor stoffen het hier ging. Hierop is na overleg de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse gekomen en heeft een nader onderzoek ingesteld. Diverse sporen zijn veiliggesteld en meegenomen voor nader onderzoek. Uit voorzorg zijn er drie panden en twee woonboten ontruimd. Voor de 21 bewoners is tijdelijke opvang geregeld. De bewoners mogen nadat het onderzoek in de woning is afgerond weer hun woningen in.