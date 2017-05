Schuur verwoest door brand

De brandweer Vlaardingen werd vrijdagochtend met spoed naar de 2e van Leyden Gaelstraat in Vlaardingen gestuurd vanwege een schuur in brand.

De brandweer heeft overslag kunnen voorkomen, maar de schuur zelf was niet meer te redden en werd vrijwel volledig verwoest. Er raakte niemand gewond bij de brand. Omdat er mogelijk sprake kan zijn van asbest werd ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de DCMR ter plaatse gevraagd. Of er asbest is verspreid over de tuinen is nog niet bekend.