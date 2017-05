Rechtbank wijst wrakingsverzoek van verdachte van moord op Koen Everink af

De verdachte van de moord op miljonair Koen Everink, Mark de J., heeft een poging gedaan om de rechter-commissaris in het onderzoek te wraken. Het verzoek van De J. is afwezen door de rechtbank Midden-Nederland.

Wat precies de reden van het wrakingsverzoek is, blijft onduidelijk omdat het verzoek achter gesloten deuren is behandeld. Het enige wat bekend is dat zijn advocaat vindt dat de onderzoeken niet compleet zijn.

Eerder beklaagde De J. en zijn advocaat al over ‘tunnelvisie’ in het onderzoek. De verdachte ontkent de moord op Everink en houdt vast aan het verhaal dat hij is ontvoerd en dat deze ontvoerders Everink om het leven hebben gebracht.

Volgende week buigt de rechtbank zich inhoudelijk over de zaak. Hiervoor zijn vier dagen uitgetrokken.