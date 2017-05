Pakket AliExpress voortaan via PostNL

Door deze samenwerking krijgen consumenten hun bestelde pakjes van AliExpress sneller, namelijk binnen vijf tot zeven dagen, thuisbezorgd.

AliExpress is één van ‘s werelds grootste online marktplaatsen. Consumenten van over de hele wereld kunnen hier rechtstreeks van de Chinese fabrikant of distributeur kopen. Meer dan 100 miljoen klanten wereldwijd kopen al de scherp geprijsde artikelen op AliExpress. In de laatste maanden is Nederland uitgegroeid tot één van de belangrijkste markten.

“We willen onze klanten lokaal de beste service bieden en daarom hebben we gekozen voor PostNL. Zij hebben het beste bezorgnetwerk in Nederland en leveren betrouwbare service. Bovendien hebben wij via hun verkoopapparaat Spring in Azië, rechtstreeks contact met PostNL. Dat betekent dat we eenvoudig kunnen monitoren of het proces goed loopt of dat er aanpassingen nodig zijn. Het Aziatische team van Spring is erg flexibel en klantgericht en werkt goed samen met ons logistieke netwerk Cainiao. Dat is essentieel voor ons”, Leo Shen, General Manager AliExpress.

PostNL heeft onder de naam Spring Global Delivery Services een aanbieder voor logistieke oplossingen voor onder meer Azië. Spring biedt AliExpress rechtstreeks toegang tot het Nederlandse distributienetwerk van PostNL. Betaalbare en betrouwbare verzending is essentieel voor de klanttevredenheid. Daarom heeft AliExpress er nu voor gekozen om een belangrijk deel van de bestellingen naar Nederland exclusief door PostNL te laten bezorgen. Dit betekent dat de pakjes rechtstreeks in het netwerk van PostNL terecht komen waardoor de bestellingen eerder in Nederland zijn dan voorheen. Hiermee kan AliExpress deze bestellingen naar Nederland, binnen 5 tot 7 werkdagen betaalbaar bezorgen.