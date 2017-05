Justitie zette undercoveragenten in na diamantroof Schiphol

De politie heeft in het onderzoek, na de grote diamantenroof op Schiphol in februari 2005 waarbij voor ruim 72 miljoen aan Amerikaanse dollars aan diamanten werd buitgemaakt, undercoveragenten ingezet. Dit heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt.

Verklaring verdachte

De inzet van undercoveragenten leverde ook een verklaring op van één van de verdachten over zijn betrokkenheid bij de roof. 'Deze verklaring heeft hij afgelegd tegenover politieambtenaren die undercover werkten', aldus het OM.

Dankzij het intensieve onderzoek was er begin 2017 genoeg bewijs om de verdachten aan te houden en ze voor de rechter te brengen. Omdat het onderzoek nog niet gereed is, werd de zaak vandaag niet inhoudelijk maar alleen pro forma behandeld.

Verlenging voorarrest verdachten

De officier van Justitie heeft vandaag, woensdag 3 mei tijdens de pro forma zitting, aan de rechtbank gevraagd het voorarrest van vijf verdachten te verlengen. De rechter zal morgen, donderdag 4 mei hierover een beslissing nemen.

De vijf mannen uit Amsterdam, in de leeftijd van 52, 42, 52, 44 en 55 jaar, zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de diamantroof op Schiphol in februari 2005. Eén verdachte van 42 jaar is nog voortvluchtig en zou zich mogelijk in het buitenland bevinden. Twee mannen en twee vrouwen zijn eerder al heengezonden maar worden nog wel verdacht van witwassen. Drie van de zeven verdachten van de roof werden in 2005 en 2006 ook al aangehouden, maar toen zijn zij niet verder vervolgd wegens onvoldoende concreet bewijs.

Gewapende roofoverval Schiphol

Op 25 februari 2005 wordt op het afgesloten, beveiligde deel van de luchthaven Schiphol een gewapende overval gepleegd. Onder dreiging van onder andere vuurwapens wordt een waardetransportauto met daarin de diamanten gestolen. De waarde van de totale zending bedraagt ruim 72 miljoen Amerikaanse dollars (€65.934.066,-).

Direct na de roof wordt een groot deel teruggevonden in een vluchtauto. Het restant dat nog steeds wordt vermist, heeft een waarde van ruim 43 miljoen Amerikaanse dollars (€39.377.289,-). De diamantroof op Schiphol is één van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis.

Nieuwe start van het onderzoek

Het onderzoek naar de diamantenroof wordt in de zomer van 2013 nieuw leven in geblazen nadat er informatie komt uit een ander lopend onderzoek. In Midden Nederland doet de politie onderzoek naar een man die verdacht wordt van andere strafbare feiten.

Afgeluisterd gesprek

Uit een afgeluisterd gesprek blijkt dat over de diamantroof wordt gesproken. Een oplettende politieman geeft dit door aan de Koninklijke Marechaussee waarop een nieuw onderzoek wordt gestart.

De volgende zitting is 20 juli aanstaande. Het ligt niet in de verwachting dat er dan al een inhoudelijke behandeling kan plaatsvinden.