Arrestatieteam houdt verdachte gijzeling aan in Arnhemse wijk Klarendal

Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagmiddag even na 14.00 uur een verdachte aangehouden in de Arnhemse wijk Klarendal. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Update 15.45

Burgemeester Staal van Arnhem laat namens de driehoek weten dat de situatie in Klarendal onder controle is. Woensdagmiddag 3 mei was er sprake van een gijzeling door een man. De verdachte is inmiddels aangehouden. Vooralsnog is er geen verdenking voor terroristische oogmerk. De driehoek van OM, politie, burgemeester is opgelucht dat het zo is afgelopen. Het OM doet nu verder onderzoek.

Grote politieactie

In de Arnhemse wijk Klarendal was woensdag een grote politieactie gaande nadat er rond 11.00 uur vanmorgen een melding was binnengekomen over een gewapende man in een wijkcentrum aan de Rappardstraat. Later werd duidelijk dat er een gijzeling gaande was. Uit voorzorg werd de omgeving afgesloten. Omwonenden werden geëvacueerd.

Update 14.34 uur

De politie controleert het wijkcentrum op de aanwezigheid van mogelijke wapens en/of explosieven. Daarom is het pand en de omgeving van het wijkcentrum nog niet vrijgegeven.

Gijzeling

Om 14.10 uur meldde de politie dat het een gijzelingssituatie betrof en dat deze met de aanhouding van een verdachte onder controle is.

13.56 uur

'We gaan op dit moment uit van een gijzeling. Het gebied tussen de van Muijlwijkstraat en de Agnietenstraat is afgezet. Er is een politiehelikopter ter plaatse die de situatie volgt vanuit de lucht', zo meldt de politie woensdagmiddag.

13.10 uur

'In het wijkcentrum zijn mogelijk nog mensen aanwezig. Treinverkeer is stilgelegd. Er is een gebied rondom het wijkcentrum afgezet. Iedereen in dat gebied wordt verzocht binnen te blijven. De woordvoerder is ter plaatse. Er is een persvak gecreëerd aan het begin van de Hommelstraat op de kruising met de van Muijlwijkstraat.

12.46 uur

Er gaan geruchten dat er een overval is gepleegd bij een supermarkt in Arnhem en dat de dader gevlucht zou zijn naar het wijkcentrum aan de Rappardstraat. Dat is niet correct. Er heeft geen overval plaatsgevonden. De supermarkt is gesloten in verband met een evacuatie.