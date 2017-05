Rabobank zet beveiligers in tegen plofkraken

De bewakers zullen worden ingezet bij pinautomaten bij appartementen, waar de criminelen door gebruik van explosieven grote schade aan woningen kunnen aanrichten. Maar ook op plekken waar het 's avonds juist erg stil is op straat zoals bijvoorbeeld in kleine dorpen. Dit schrijft het AD woensdag.

Woordvoerster van de Rabobank Margo van Wijgerden in de krant: 'Op plaatsen waar niet de hele nacht een bewaker wordt ingezet, zullen beveiligingsbedrijven vaker surveilleren. Verder sluiten we alle automaten waarvan we weten dat ze 's nachts zelden of nooit worden gebruikt af met rolluiken of stalen platen.'

De beveiliging van de pinautomaten is hard nodig. Er worden steeds zwaarder explosieven gebruikt bij plofkraken waardoor hele gebouwen instorten en mensenlevens in gevaar komen