Voorberg zet vluchtelingenherdenking op 4 mei door

De organisator van de vluchtelingenherdenking, Rikko Voorberg, ziet geen reden om het evenement op 4 mei op het Rembrandtplein af te zeggen of te verplaatsen. Dit meldt het Parool.

Het Centrum informatie en documentatie (CIDI) uitte eerder al kritiek op de plannen voor Voorberg. Dit omdat het gedachtegoed achter 4 mei zou verwateren. Ook het Nationaal comité 4 en 5 mei delen de mening van het CIDI. Volgens hen is de kern van het herdenken de gevallenen in de oorlog.

Het Nationaal Comité laat weten: ‘Voorberg vraagt aandacht voor een belangrijk internationaal probleem, maar dat is iets anders dan de officiële herdenking die wij organiseren. Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog en conflicten en vredesmissies nadien. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende helaas niet dat er een einde kwam aan de oorlog in de wereld.’

Volgens het Comité zijn er betere dagen om de omgekomen vluchtelingen te herdenken. Bijvoorbeeld op 10 december (Dag van de Rechten van de Mens, Dag van de Vrede op 21 september of op de internationale VN dag van de Vluchteling op 21 juni.

Voorberg zegt de kritiek wel te begrijpen: ‘Ik snap dat het Cidi meer focust op het concrete onderwijzen van de geschiedenis, maar de actualiteit is voor mij verbonden aan het doorgeven van vrijheid. Mensen die zich daar niet in kunnen vinden, kunnen om de herdenking heenlopen.’