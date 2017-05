Burgemeester Noordanus van Tilburg stopt

Peter Noordanus: 'Na de zomer zal de gemeenteraad zich steeds meer gaan richten op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ik kan maar kort voorzitter zijn van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad die daarna aangesteld wordt, aangezien ik in november 2018 de wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar bereik'.

Nieuwe raad, college en burgemeester

'Ik vind het beter als de nieuwe raad en het nieuwe college van start kan gaan met een nieuwe burgemeester, die zich ook voor langere tijd kan verbinden en kan bouwen aan de noodzakelijke samenwerking in de nieuwe raadsperiode', stelt Noordanus.

Topsport

Noordanus is sinds 2010 burgemeester van Tilburg. De reden om over de termijn van aanblijven opnieuw na te denken is ook persoonlijk. 'Ik merk dat leeftijd gaat tellen. Het burgemeestersambt is topsport en vergt 24/7 beschikbaarheid. Daarbij weet ik te weinig tijd te maken voor mijn familie en zie ik mijn kleinkinderen op afstand opgroeien'.

'De komende maanden blijf ik me natuurlijk nog vol inzetten voor de Tilburgers en de stad. Ik ben echt van de stad gaan houden en van de manier waarop Tilburgers met elkaar zaken voor elkaar krijgen. Daar draag ik graag nog even mijn steentje aan bij', aldus Noordanus.

Noordanus heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om hem per 1 oktober 2017 ontslag te verlenen, zodat de aanstelling van zijn opvolger nog mogelijk is voor het aantreden van de nieuwe gemeenteraad.