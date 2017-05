Nederlanders maken zich meer zorgen over oorlog en terrorisme

Drie op de tien Nederlanders maken zich zorgen over oorlog. Ruim een kwart maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de internationale politiek, waarbij vooral de politieke ontwikkelingen in Amerika (Trump), Turkije (Erdogan) en Rusland (Poetin) worden genoemd.

Dat blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Dezelfde vraag wordt sinds 2002, het jaar na de aanslagen van ‘9/11’, ook gesloten voorgelegd. Dan geven ruim zes op de tien Nederlanders aan zich zorgen te maken over terrorisme. De zorgen hierover liggen hiermee op het hoogste niveau sinds 2002.

Zorgen toegenomen

Vier op de tien geven aan zich zorgen te maken over oorlog. De zorgen over oorlog zijn het afgelopen jaar toegenomen en liggen weer op hetzelfde, hoge niveau als in 2014 toen veel mensen zich zorgen maakten over de oorlog in Oekraïne.

Vluchtelingen

Nieuw in de ‘zorgenlijst’ zijn de zorgen over vluchtelingen naar Europa en Nederland: ruim een derde maakt zich hier zorgen over, dat is evenveel als in 2016. Een even groot deel maakt zich net als vorig jaar zorgen over spanningen tussen religieuze groepen. De zorgen over de economische crisis zijn het afgelopen jaar verder afgenomen: maakte in 2013 de helft van de Nederlanders hier nog zorgen over, in 2017 is dat gedaald naar 11%.