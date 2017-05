Grote natuurbrand op heide bij Gasselte

Op de heide bij Gasselte is zondagochtend een flinke brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Het sein brand meester is gegeven. Nog niet alle vlammen zijn geblust, maar er is geen gevaar meer dat de vlammen zich opnieuw kunnen verspreiden.

Bungalowpark

De brand begon in de buurt van bungalowpark Wanderswoud aan de Hoogte der Heide. De brandweer kon de brandhaard aanvankelijk moeilijk bereiken. Met voldoende slangen kon men toch het vuur bereiken.

Watertransport uit meer

Met behulp van watertransport vanuit een dichtbijgelegen meer kon het blussen even later beginnen. Er waren meerdere korpsen aanwezig, om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. Ook waren er extra manschappen nodig omdat de brandweermannen te voet naar de brandhaard moesten komen.

Meerdere korpsen ingezet

De korpsen uit Gieten, Gasselternijveen, Vries, Zuidlaren, 2e Exloërmond, Annen, Veendam, Emmen en Borger werden opgeroepen en Hoogeveen zorgde voor de logistiek.

Er is ongeveer 2,25 hectare heide afgebrand. Bungalowpark Wanderswoud werd niet bedreigd door het vuur, mede door de gunstige stand van de wind. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De melding kwam in eerste instantie van Alinghoek in Drouwen van een aantal wandelaars. Maar de locatie kon men niet direct achterhalen, na enig speurwerk was de locatie aangetroffen en kon men beginnen met blussen.