Auto wegpiraat slaat 10x over de kop en vliegt in brand

Bij Ridderkerk hebben agenten zaterdagavond een 40-jarige man aangehouden nadat deze met zijn auto 10 keer over de kop was geslagen en zijn auto vervolgens ook nog eens in brand vloog. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

De man reed volgens de politie met een 'behoorlijk opvallende rijstijl'. Met 180 km/uur reed hij over de A15, maakte met zijn vingers schietbewegingen en vloog uit de bocht.

Meldingen asociaal rijgedrag

Zaterdagavond rond 20.00 uur stroomden de meldingen binnen over een automobilist met asociaal rijgedrag. De man reed vanuit Gorinchem naar Rotterdam over de A15. Hij reed niet alleen veel te hard, maar deed ook alsof hij op andere weggebruikers wilden schieten met handgebaren.

Politieagenten gingen de snelweg op om de wegpiraat te zoeken en zo snel mogelijk te stoppen. Ook de helikopter vloog mee, en kon vertellen dat de bestuurder de afslag Ridderkerk/Hendrik-Ido-Ambacht nam en daar uit de bocht vloog.

10x over de kop en in brand

De auto raakte twee lantaarnpalen, sloeg tien keer over de kop en vloog in brand. De bestuurder kon net op tijd ontsnappen en werd even later in de bosjes aangehouden. De man, van 40 jaar uit Rotterdam, die niet vrij was van alcohol, is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daar vervolgens aangehouden. De auto is volledig uitgebrand. Er raakte verder niemand gewond.