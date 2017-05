Man doodgestoken in Oss

In het Brabantse Oss is zaterdagavond laat een man om het leven gekomen bij een steekincident. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Het steekincident gebeurde rond 23.40 uur bij een woning aan de Molenstraat vlakbij het oude binnencentrum van Oss. Hulpdiensten waren er snel en zagen voor een woning een man liggen. Ze reanimeerden het slachtoffer, maar deze hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Politieonderzoek

Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie heeft een afzetting gemaakt rond het incident en is een onderzoek gestart. De identiteit van het slachtoffer is nog niet met zekerheid vastgesteld.

Mogelijke ruzie

Ook sprak de politie met verschillende getuigen. Gaandeweg de nacht bleek dat er mogelijk eerder iets is voorgevallen in een huis op het Titus Brandsmaplein en dat dit zich verplaatst heeft naar de Molenweg waar het slachtoffer overleed. Verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven.

