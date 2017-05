Politie houdt Amerikaanse tiener Maggie Lee (16) in Zwolle aan

Verenigde Staten

Maggie was begin april 2017 vertrokken uit de Verenigde Staten en het vermoeden was dat zij zich in Nederland in Den Haag bevond. De recherche startte een onderzoek. Naar aanleiding van verschillende tips troffen agenten, in samenwerking met de beveiliging van de Nederlandse Spoorwegen, Maggie aan op het station in Zwolle.

Paspoort van een ander

Omdat zij op het paspoort van een ander naar Nederland was gekomen, hielden agenten haar aan voor het gebruiken van persoonsgegevens van een ander. Wat haar motieven hiervoor zijn geweest is nog onderdeel van het onderzoek.

Uit onderzoek en verschillende tips is gebleken dat Maggie de afgelopen periode bij verschillende personen verbleef die zij kende via het internet. De moeder van Maggie is aanwezig in Nederland en is inmiddels herenigd met haar dochter.