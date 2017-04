Opnieuw vechthonden in beslag genomen

Op dinsdag 25 april zijn nog twee honden in beslag genomen in verband met het onderzoek naar illegale hondengevechten.

Uit het onderzoek bleek dat deze honden vermoedelijk aan de gevechten hebben meegedaan. De eigenaren van de honden worden verdacht van het deelnemen aan het organiseren van hondengevechten en zijn gehoord als verdachte. De honden zijn onderzocht door een dierenarts en zullen een gedragstest ondergaan. De hondengevechten hebben op verschillende plekken in Nederland plaatsgevonden.

Eerdere aanhoudingen

De politie had in oktober 2016 in een onderzoek van het Functioneel Parket al twee mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hondengevechten. In totaal werden er op de drie adressen i.s.m. met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 25 pitbulls - waaronder 11 pups - in beslag genomen. Drie dieren waren gewond.