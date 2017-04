Vrouw in Maastricht belt 263 keer voor niks met 112

De politie heeft afgelopen week in Maastricht een 46-jarige vrouw aangehouden nadat zij in het afgelopen half jaar 263 keer voor niks belde met het alarmnummer 112. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

'Tegen de vrouw is proces verbaal opgemaakt en het openbaar ministerie beslist op welke manier deze zaak een vervolg krijgt', aldus de politie. De vrouw belt regelmatig in een tijdsbestek van een kwartier tien keer of vaker, met het alarmnummer. Uit de gesprekken blijkt dat er geen noodzaak is om te bellen.

Noodhulplijn geblokkeerd

Door haar belgedrag blokkeert de vrouw de hulplijn en daardoor kan een echt noodtelefoontje mogelijk te laat bij de politie terecht komen. De vrouw is vorige week dinsdagavond in haar woning door de politie aangehouden en haar telefoon is in beslag genomen. Ze is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Misbruik 112

Voor niets of voor de grap naar 112 bellen, kan ervoor zorgen dat er onnodig slachtoffers vallen. Iemand met een echte noodmelding krijgt daardoor misschien geen verbinding met de alarmcentrale. Misbruik van 112 is dan ook strafbaar. Bij een onjuiste melding spoort de politie de beller op. Alle gegevens van (mobiele) telefoons zijn op te vragen. En alle gesprekken die via 112 binnenkomen, worden opgenomen.

Boete of celstraf

Bij misbruik van 112 kunnen volwassenen een boete of een gevangenisstraf krijgen. Maken kinderen misbruik van 112? Dan licht de politie de ouders in. Belt een kind vaker naar 112? Dan moet het naar Halt. De politie kan de kinderrechter vragen om een zwaardere straf.