Oud-president Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling (71) overleden

Ze stierf twee weken voor haar 72ste verjaardag. Zij was de eerste vrouwelijk president van de Algemene Rekenkamer. Volgens de Algemene Rekenkamer beschikte zij over een fabelachtige energie en dossierkennis. Stuiveling was van 1984 tot en met 2015 lid van het rekeninstituut, de laatste 16 jaar als president.

Intellectueel, artistiek gezin

Saskia Stuiveling groeide op in een intellectueel artistiek gezin. Haar vader was de dichter en hoogleraar letterkunde Garmt Stuiveling. Haar moeder was de schrijfster Thilde van Vierssen Trip. Als kind wilde Stuiveling actrice worden, maar ze koos voor een universitaire studie rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en studeerde daarna daar ook bedrijfskunde. Stuiveling laat een man, twee kinderen en vier kleinkinderen achter.