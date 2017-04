Spannende dag voor rederijen van rondvaartboten in Amsterdam

Het is een spannende dag voor rederijen van rondvaartboten in Amsterdam.

De gemeente beslist vandaag welke rederij wel of geen vergunning meer krijgen voor het varen in de stad. Het gaat daarbij om boten die langer zijn dan 14 meter. Er zijn 135 vergunningen te vergeven, maar er zijn bijna 500 aanvragen ingediend. De Verenigde Rederijen Amsterdam verwacht dat er na het besluit tientallen rederijen failliet zullen gaan. Vanaf 2020 mogen de boten die niet door de loting komen Amsterdam niet meer in. De vergunningen die vanaf dan ingaan zijn niet meer eeuwigdurend, maar gelden voor een periode van tien jaar.