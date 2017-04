Man (61) ernstig gewond na aanrijding op A15

Zaterdagochtend is een 61-jarige automobilist uit Den Bosch in Waardenburg ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de A15. Dit meldt de politie zondag.

'De man ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De andere partij, een 30-jarige inwoner van Sliedrecht, kwam met de schrik vrij', aldus de politie.

Knooppunt Deil

Beide automobilisten kwamen op het traject van knooppunt Deil richting Gorinchem omstreeks 07.40 uur met elkaar in botsing tijdens een inhaalmanoeuvre. De Bosschenaar raakte daarbij bekneld en zwaar gewond. Hij moest door de hulpdiensten uit het wrak worden geknipt.

Gereanimeerd

De man is terplekke gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het UMC in Utrecht gebracht. Zijn toestand is uiterst zorgelijk. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog door de politie onderzocht. Bij de afhandeling van het ongeval werd ook de traumahelikopter ingezet.