'Examenstunt op school in Tiel loopt behoorlijk uit de hand'

In Tiel is op het RSG Lingecollege een examenstunt behoorlijk uit de hand gelopen.

De examenstunt werd gehouden op de locatie aan de Heiligestraat en stond in het teken van de populaire tv-serie The Walking Dead. Maar leerlingen van een andere locatie (Teisterbantlaan- De RSG-locatie voor VMBO) kwamen langs met verkeerde bedoelingen. Zij begonnen te gooien met stenen, vuurwerk, eieren en meel, zo laten verschillende jongeren, die zich ophouden op de Heiligestraat, weten. Dit melden onder meer de Gelderlander en het AD vrijdagavond.

Bij de uit de hand gelopen examenstunt zou een leerling een snijwond hebben opgelopen en een andere leerling zou van de trap zijn gevallen door de hoeveelheid meel die daar lag.

Ineens oorlog

De examenstunt was goed voorbereid. De ellende zou pas begonnen zijn toen leerlingen van de VMBO RSG-locatie in de eerste pauze rond 10.00 uur een bezoekje kwamen brengen.aan de locatie aan de Heiligestraat. Een leerling zegt hierover tegen AD: 'Het was ineens oorlog binnen.' Matthys Zanen van de stuntcommissie laat aan de krant weten: 'Het was een klein groepje leerlingen, van buitenaf maar volgens mij ook van onze eigen school. We wilden hier echt wat moois van maken en dat is verpest.'

Mooie stunt verpest

De school vond het onverantwoord om de rest van de stunt door te laten gaan. Rob Knoben, afdelingshoofd van havo 4 en 5 in de Gelderlander: 'We hebben het hele verdere programma geschrapt omdat het niet meer verantwoord was om door te gaan. Ontzettend zonde. Je gunt examenleerlingen een mooie stunt als afsluiter en ze zijn hier maanden mee bezig geweest. Het was echt goed georganiseerd, hen valt niets te verwijten. Het is spijtig dat dit feest van buitenaf zo is verstoord.’