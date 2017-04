Speedmarathon: 280.000 voertuigen gecheckt, 12.000 bekeuringen

Woensdag hebben een groot aantal politiekorpsen in heel Nederland ruim 280.000 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 'Twaalfduizend automobilisten kregen een proces verbaal voor te hard rijden', zo meldt de politie vrijdag.

Speedmarathon

Het forse resultaat komt voort uit de ‘Speedmarathon’, onderdeel van een Europese snelheids controleweek waar alle Teams verkeer aan deelnamen. De conclusie van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) eind vorig jaar was helder; het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Snelheid is een belangrijke oorzaak van ongevallen.

Mede daarom hielden de Teams Verkeer de extra verkeerscontroles. Dat gebeurde in het kader van de Europese week van de veiligheid. Een van de meest opvallende staande houdingen was langs de A2 bij Nieuwegein. Een dikke Audi A6 met Duits kenteken snelt voorbij. De laser meet 141 waar 100 is toegestaan. De bestuurder wordt staande gehouden.

Gestolen dikke Audi A6 met twee gesignaleerde Fransen

In de Audi twee Franse inzittenden. Na controle van de gegevens blijkt de auto in Duitsland gestolen te zijn. En de twee Fransen blijken ook nog eens gesignaleerd te staan. Een mooie ‘bijvangst’ dus, concludeert Theo Bons van het Landelijk Verkeersteam. De auto is in beslag genomen en de beide Fransen zijn aangehouden.

Lasergun

Tijdens de controles werd gebruik gemaakt van laserguns, videoauto’s en radar. Bestuurders werden staande gehouden. Tijdens de actie lag de nadruk ook op een veilige snelheid, meer nog dan het naleven van de maximum snelheid. ‘In bijvoorbeeld de bebouwde kom kan het veiliger zijn met een snelheid van 30 of 40 kilometer per uur te rijden dan de geldende maximum snelheid van 50. Ook daar legden we de nadruk op’, zegt Theo Bons.

‘Er zijn echter ook grote uitschieters gemeten en geconstateerd. Wat te denken van een gemeten snelheid van 167 km/uur op een 80 km-weg. Er zijn dus ook diverse rijbewijzen ingevorderd vanwege grote overschrijdingen van de toegestane snelheden.’