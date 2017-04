Fietser aangereden door automobilist

Op de Schijndelseweg in Boxtel is vrijdagochtend kort na 9.00 uur een jonge knul door een auto van zijn fiets gereden. De automobilist bleef ongedeerd.

De jongen raakte onder andere gewond aan het hoofd en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse gekomen.

De verkeersongevallen analyse van de politie is een onderzoek gestart om de exacte toedracht te achterhalen. De politie heeft de fiets afgevoerd. Het ongeval gebeurde op de rotonde met de Brederodeweg.