Vrouw gewond bij ongeval op snelweg A2 bij Liempde

Op de snelweg A2 bij Liempde is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt bij en ongeval. De vrouw zat als bijrijdster in de auto toen het mis ging ter hoogte van de afrit naar Texaco tankstation Velder.

Het ongeval vond rond 14.00 uur plaats op de linkerrijstrook. De bestuurder bleef ongedeerd. Het is niet bekend of de auto achterop de vrachtauto botste of tegen de vangrail in de middenberm.

De brandweer heeft het wegdek schoongespoten. Door het ongeval ontstond een file in zuidelijke richting op de snelweg A2.