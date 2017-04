Militair zet overval op supermarkt in scene

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 18 april een 21-jarige militair uit Sittard aangehouden op verdenking van het plegen van een overval op een supermarkt in Born vorig jaar december. Een 18-jarige vrouw uit die plaats is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De overal bleek in scene te zijn gezet.