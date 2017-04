Stijging aantal incidenten met gas

Het aantal incidenten met gas is toegenomen en ook de ernst van de incidenten neemt toe. Uit onderzoek door BNR blijkt dat er gemiddeld in Nederland twee incidenten met gas zijn.

Bij incidenten met het gasnet gaat het vaak om materiële schade, maar niet zelden moeten ook hulpdiensten uitrukken voor een gaslek. Dit zorgt voor maatschappelijke onrust. Ook vallen er jaarlijks doden en gewonden door brand of explosie als gevolg van gas.

Onderzoeksbureau Kiwa registreert in opdracht van Netbeheer Nederland het aantal incident met gas bij. In 2015 werden er door het Kiwa 655 incidenten, dat is een stijging van meer dan 85 procent ten opzicht van het jaar daarvoor.

De meeste oorzaken van lekkages zijn graafwerkzaamheden, vandalisme en diefstal. Ook het verouderen van het netwerk zorgt vaker voor problemen.