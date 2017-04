OM treft regeling met Martien Hunnik

Naar aanleiding van deze vrijspraak zijn de Staat en de heer Hunnik in overleg getreden over de aan de heer Hunnik te vergoeden materiële en immateriële schade. In dat overleg heeft de Staat zijn excuses aangeboden aan de heer Hunnik. Het overleg tussen de Staat en de heer Hunnik heeft tot een minnelijke regeling geleid waarbij in het bijzonder rekening is gehouden met het tijdsverloop in deze zaak. Als onderdeel van de minnelijke regeling heeft de Staat aangeboden om voor bepaalde tijd de kosten voor geestelijke begeleiding van de heer Hunnik te vergoeden. De heer Hunnik is verheugd dat na 34 jaar een streep kan worden gezet onder deze zaak.