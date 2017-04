650 'blauwe enveloppen' naar klanten Zwitserse bank

FIOD

De FIOD startte eerder deze maand onderzoeken naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en hun in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij deze bank.

In de brieven vraagt de Belastingdienst de klanten hun vermogen - voor zover zij dat nog niet hebben gedaan - op te geven in hun aangifte inkomstenbelasting 2016. Ook worden zij verzocht hun eerdere aangiften zo nodig te verbeteren.

Vrijwillige verbetering

Aangezien de Belastingdienst de rekeninghouders al op het spoor is kunnen zij niet meer in aanmerking komen voor de verlaagde boete voor zwartspaarders van 120% indien sprake is van verborgen vermogen. Wel zou bij het nu melden van eventueel verborgen vermogen, in de vaststelling van de hoogte van de boete rekening worden gehouden met het feit dat zij zich alsnog hebben gemeld. De Belastingdienst heeft sinds de acties van de FIOD begin deze maand een toename in het aantal meldingen van vrijwillige verbetering gezien.

Buitenlands vermogen melden bij Belastingdienst

De kans dat de Belastingdienst verborgen buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel uitwisselen van data met buitenlandse overheden, door gegevens die via tipgevers en groepsverzoeken worden verkregen, slimme gegevenskoppeling en ander soort onderzoek zoals het debet-creditcardonderzoek en belastingplichtigen die zich vrijwillig melden, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Ook internationale samenwerking en de opheffing van het bankgeheim maken dat de kans steeds groter is dat zwartspaarders tegen de lamp lopen.