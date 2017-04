Spaanse chauffeur en zijn vrachtwagen vermist in Nederland

De politie is op zoek naar de 69-jarige Spanjaard Nico el Corto die vermoedelijk afgelopen weekend met zijn vrachtwagen nog in de stad Groningen geweest. 'Sindsdien is niet meer van de man vernomen. Zijn werkgever en zijn familie maken zich dan ook zorgen', zo meldt de politie vrijdag.

Vrachtwagenchauffeur

De politie vraagt omstanders om uit te kijken naar 69-jarige Nico el Corto. De man rijdt in een witte vrachtwagen van het merk Scania, type R450, voorzien van kenteken 9716JFX. Op de truck staat de tekst `At la Espada' in rode en blauwe letters. De oplegger is voorzien van kenteken R8232BCN. Het type en de kleur is op dit moment niet bekend.

Weet u waar de heer El Corto op dit moment is of heeft u hem of zijn vrachtwagen onlangs nog gezien bel dan de politie via 0900-8844 of bij spoed 112. Op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar van de vermiste man en zijn vrachtwagen. Zodra deze beschikbaar zijn zullen deze bij dit artikel worden geplaatst. De bij dit artikel geplaatste foto is dan ook illustratief.