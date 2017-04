Agent niet vervolgd voor schieten bij woningbrand in Zwolle

In de nacht van 12 december kwam er een melding binnen van een brand in een pand aan de Van der Laenstraat in Zwolle. De 47-jarige bewoner had eerder die avond gedreigd om de woning in brand te steken. Tijdens het blussen van de brand liep de man met een mes in de richting van de politieagent en maakte hiermee stekende bewegingen. De politieagent loste twee schoten, maar raakte de man niet. De man gooide vervolgens een mes naar de politieagent, die een derde schot loste en de man in zijn been raakte. De politie had inmiddels meerdere verbalisanten ter plaatse. Ondanks deze verhoogde politie inzet, en het gebruik van pepperspray, lukte het niet om de man onder controle te krijgen. Op het moment dat de man richting de Van Ittersumstraat vluchtte, schoot de agent voor de vierde keer. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden.

Zoals gebruikelijk heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan naar het gebruik van het dienstwapen. Het OM concludeert op basis van dit onderzoek dat er sprake was van een levensbedreigende situatie. De politieagent kan een beroep doen op noodweer en heeft rechtmatig gehandeld.