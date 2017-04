Agent gewond bij aanhouding verdachte met mes

Bij de aanhouding van een man met een mes is donderdag in Leiden een politieagent gewond geraakt.

Bij de politie kwam rond 12.15 uur de melding binnen dat aan het Trekvaartplein in Leiden een persoon een fiets weg nam en daarbij een steekwapen liet zien toen een getuige hem hier op aansprak. In de buurt keken agenten direct uit naar de man, maar troffen deze niet aan. Op dat moment kwam een tweede melding bij de politie binnen. Een slachtoffer was op de Houtlaan bedreigd door iemand met een steekwapen. Het slachtoffer nam bij het zien van het wapen direct de benen.

Agenten zagen de verdachte vervolgens fietsen op de Houtlaan. Toen de man de agenten zag, fietste hij het naastgelegen park in. In het park liep een agent een snijwond op toen hij de verdachte wilde aanhouden. Nadat agenten waarschuwingsschoten losten, hielden zij de verdachte aan. Hij pleegde verzet bij zijn aanhouding. De politie bracht de verdachte, een 30-jarige man uit Leiden, over naar het politiebureau voor verhoor. De agent die gewond raakte bij de aanhouding is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.