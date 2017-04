Automobilist moet uitstappen om brand

Donderdagochtend vatte een auto vlam op de Keulsebaan in Boxtel.

De bestuurder kon zijn auto op de Peerkesbos aan de kant zetten en een veilig heenkomen vinden. De brandweer doofde het vuur maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De bestuurder bleef ongedeerd maar was wel ontdaan dat zijn auto totaal verwoest was. De toerit van het naastgelegen restaurant was tijdelijk afgesloten.