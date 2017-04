Nieuw geval van sexting op Apeldoornse school

Op een middelbare school in Apeldoorn is zijn minderjarige leerlingen betrokken bij een nieuwgeval van sexting. Volgens Het AD zou er op de Koninklijke Scholengemeenschap (KGS) onrust zijn ontstaan nadat er blootfoto’s van leerlingen uit de onderbouw de school rond zijn gegaan.

Via een brief heeft de schoolleiding de ouders op de hoogte gebracht van wat er zich heeft voorgedaan. Het zou gaan om seksueel getinte foto’s en video’s. Aan het AD laat rector Clementine van den Berg weten dat het gaat om leerlingen uit de onderbouw in de leeftijd van 12 tot 15 jaar oud.

Schoolleiding en leerlingen geschrokken

Zowel de leerlingen als de school zijn geschrokken van het incident volgens Van den Berg. Het belangrijkste is volgens de rector dat er rust komt voor alle leerlingen. ‘We zijn volop bezig met het begeleiden van de direct betrokken leerlingen en de kinderen uit de klas waarin het is gebeurd.’

Aangifte bij politie

De politie in Apeldoorn bevestigd dat er aangifte is gedaan door ouders van een van de leerlingen. De aangifte zou zijn gedaan om een filmpje. Een woordvoerder laat weten: ‘We hebben als politie nauw contact met de school. Dit is niet per se een strafrechtelijke zaak, maar ook een maatschappelijk probleem dat zich in heel Nederland afspeelt.'

Impact op slachtoffer

De jeugd is er zich meestal niet van bewust van voor impact het heeft op de betrokkenen na het verspreiden van dergelijke foto’s of video’s. Onlangs sprong een 14-jarige jongen uit Vlissingen van een flat nadat een naaktfoto van hem was verspreid op school.