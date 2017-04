PVV wil via 60 gemeenten toch 'meeregeren'

De Partij Voor de Vrijheid wil bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen meedoen in tientallen gemeenten door heel het land.

In samenwerking met de Provinciale Statenfracties is daarom een lijst samengesteld van plaatsen waar de PVV de raad in wil mits er genoeg geschikte kandidaten zich aanmelden.

Geert Wilders: “De opmars van de PVV zet door. We zijn inmiddels de tweede partij van Nederland! En ook lokaal is er een grote behoefte aan een sterke PVV. Alle PVV’ers die in de gemeenten wonen waar wij mee willen doen roep ik daarom op om zich aan te melden als kandidaat-raadslid.