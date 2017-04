Albert K. overreed overvaller twee keer

De overvallen die donderdag 30 maart op de Limburgsingel in Arnhem werd doodgereden door de 34-jarige Albert K., zou volgens BN de Stem de 46-jarige John Appel zijn. Appel is een bekende van de politie.

De lezing van de uit de hand gelopen overval is tot dusver dat Appel op een advertentie op een verkoopsite zou zijn afgekomen met daarin een Rolex ter waarde van 30.000 euro. Om welke reden de overval uit de hand liep is nog niet bekend.

Appel sloeg op de vlucht met in zijn kielzog Albert K. Deze zou in een auto van een pizzakoerier zijn gestapt. Of zij achter de dader aangingen of dat K. en zijn vrouw Appel weer tegen kwamen tijdens hun vlucht is niet duidelijk. Appel zou twee keer zijn aangereden door Albert K.

Albert K. blijft nog tenminste twee weken in voorarrest. Zijn vrouw is zondag vrijgelaten, maar is nog wel verdachte in het onderzoek.